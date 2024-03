Aran, per contratto comparto trattative con sindacati dal 20 marzo

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) – L’Aran, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del comparto Sanità 2022-2024 (personale non medico), ha convocato le organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative il prossimo 20 marzo, alle ore 15. Lo ha comunicato l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.