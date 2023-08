‘Ascolta e vedrai’, online l’episodio su mosche volanti negli occhi

Agosto 31, 2023

(Adnkronos) –

Fastidiose come gli insetti, le ‘mosche volanti’ si manifestano come puntini, filamenti, macchie di varie forme e dimensioni che fluttuano nel campo visivo. Possono essere presenti anche lampi di luce che compaiono e scompaiono per settimane o mesi. A causa delle difficoltà visive, soprattutto quando si legge, il paziente considera il problema altamente invalidante, al punto da riferire un impatto anche sull’umore e la qualità della vita, come spiega il sesto episodio, appena pubblicato, di ‘Ascolta e vedrai’, il podcast de ‘L’Oculista Italiano’ per promuovere e sostenere il benessere della vista e imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi.

Tecnicamente definite miodesopsie, le ‘mosche volanti’ – spiegano i protagonisti del podcast – non devono essere sottovalutate, e richiedono il tempestivo parere di un oculista, quando si presentano improvvisamente e accompagnate da lampi di luce perché potrebbero indicare problematiche oculari gravi, quali le lacerazioni retiniche, il distacco della retina o del vitreo. Durante l’ascolto si scopre inoltre che le macchie visive sono dovute all’accumulo di fibre o depositi di collagene che si formano all’interno del corpo vitreo, il gel trasparente che occupa la parte interna del bulbo oculare. A causa dei continui movimenti dell’occhio, queste fibre si spostano di frequente e quello che viene percepita è l’ombra che le fibre stesse proiettano sulla retina.

Queste macchie o filamenti si presentano dopo i 50 anni, a causa di un processo di degenerazione connesso all’invecchiamento, in particolare alla disidratazione, ma il processo può essere notevolmente accelerato da traumi o miopia elevata.

Tra i consigli della voce narrante per prevenire il disturbo, c’è quello di aumentare l’idratazione: bere molta acqua, infatti, favorisce la riespansione della massa vitrea e riduce il movimento delle fibrille, permettendo una netta diminuzione della percezione dei corpi mobili, con un miglioramento consistente della vista. Oltre ad assumere frutta e verdura, ricche di antiossidanti che contrastano il processo di invecchiamento, e ad evitare un’esposizioni prolungate al sole, senza occhiali di protezione, perché i raggi Uv accelerano il processo di degradazione delle fibre del corpo vitreo, il podcast informa anche sugli alimenti specifici per rallentare e contrastare la degenerazioni del corpo vitreo.

Un motivo in più per ascoltare l’ultimo episodio dal titolo ‘Mosche volanti e degenerazioni vitreali’ appena pubblicato in ‘Ascolta e vedrai’ il podcast dell’Oculista Italiano presente nelle piattaforme – Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Spreaker – e su oculistaitaliano.it, dove si possono trovare anche altri approfondimenti e aggiornamenti. Il prossimo episodio sarà dedicato a ‘Sostenibilità e salute degli occhi’.