Balzanelli, ‘è ora di tutelare operatori 118, querele d’ufficio e pene certe’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) – “Non si arresta l’aggressione, spesso dai toni ‘feroci’ come in questo caso, ai danni degli operatori del Sistema di emergenza territoriale 118. Noi che siamo i più esposti in assoluto a questi episodi di ordinaria ma anche di straordinaria criminale follia, chiediamo perciò che si attivino, con immediatezza, le querele d’ufficio nei confronti dell’aggressore da parte delle autorità competenti, e la certezza della pena, in sede civile e penale, che deve essere calibrata alla gravità dell’episodio”. Lo sottolinea il presidente della Sis 118, Mario Balzanelli, commentando all’Adnkronos Salute l’aggressione di un’infermiera del 118 nel Casertano, scagliata contro una saracinesca. “L’ennesima donna aggredita, mentre compie il proprio dovere, è in questo caso anche un incaricato di pubblico servizio, ossia rappresenta lo Stato”, commenta Balzanelli esprimendo all’operatrice aggredita “la solidarietà personale e della Sis 118”.

A Foggia, inoltre, operatori del 118 sono stati minacciati da un uomo che ha preso a calci e pugni l’ambulanza, accusandoli di essere arrivati in ritardo. Per il presidente della Sis118, “è ora che si inauguri finalmente la stagione per garantire il rispetto e la dovuta tutela istituzionale, e ancor di più l’indispensabile serenità durante i turni di servizio, veri e propri ‘scudi’ di protezione che meritano pienamente tutti gli operatori del Sistema di emergenza territoriale 118, medici infermieri e autisti-soccorritori”.

E’ “assurdo, oltre che sconcertante, verificare che chi presta, correndo il più possibile, soccorso alla vittima di un malore o di un trauma, si trovi non solo a non ricevere alcuna manifestazione di gratitudine, che sarebbe più che legittima, ma addirittura a rischiare la propria incolumità, se non la vita, brutalmente assalito proprio da colui per il quale la Centrale operativa 118 ha attivato l’intervento di soccorso. Vanno presi provvedimenti ora”, rimarca Balzanelli.