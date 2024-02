Bambino Gesù, ‘oltre 300 ricoveri per influenza e bronchiolite da inizio inverno’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos Salute) – Una stagione invernale dal punto di vista dei virus respiratori della prima infanzia “al solito disastrosa” dove “abbiamo avuto oltre 350 accessi nei pronto soccorso del Gianicolo e di Palidoro, con 300 ricoveri per infezione da virus sinciziale (Rsv), la bronchiolite, e per l’influenza. Purtroppo nonostante le tante segnalazioni e gli avvertimenti abbiamo ancora una copertura vaccinale antinfluenzale bassissima, nel Lazio meno del 10% dei bambini immunizzati – in Italia solo alcune regioni arrivano al 30% – quando abbiamo un vaccino comodissimo da somministrare per via nasale. E poi ci si lamenta delle file al pronto soccorso”. A fare il bilancio per l’Adnkronos Salute è Alberto Villani, direttore di Pediatria generale e dell’emergenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’auspicio di Villani è che “il prossimo anno sia disponibile anche in Italia l’anticorpo monoclonale contro l’Rsv che nei Paesi dove è stato introdotto, come la Spagna, ha abbattuto i ricoveri fino al 90% circa – avverte – ma serve anche una programmazione più attenta e precisa delle vaccinazioni. In Spagna tutti i bambini vengono vaccinati a 24 ore dalla nascita”.