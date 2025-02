Barbara Mangiacavalli confermata presidente Federazione Ordini infermieri

4 Febbraio 2025

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) – La presidente Barbara Mangiacavalli è stata confermata alla guida della Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, per il quadriennio 2025-2028. A indicarla all’unanimità è stato il nuovo Comitato centrale, in carica dalle elezioni che si sono tenute a Roma dal 24 al 26 gennaio, che hanno portato alle urne i delegati degli Ordini provinciali e interprovinciali (Opi) di tutta Italia. Altissima la partecipazione al voto: il 98% degli Opi (100 su 102), superiore all’88% (90) della precedente tornata.

Il Comitato centrale Fnopi che, come definito dalla legge 3/2018, è il principale organo di governo della federazione – riporta una nota – ha poi individuato come nuovi vicepresidente e tesoriere, rispettivamente, Maurizio Zega e Carmelo Gagliano, già consiglieri nel precedente mandato. Confermata segretaria nazionale Beatrice Mazzoleni. La tornata elettorale appena conclusa ha consentito anche il rinnovo delle Commissioni d’Albo: infermiere e infermiere pediatrico. Pasqualino D’Aloia è il nuovo presidente della Commissione d’Albo infermieri, con vicepresidente Daniel Pedrotti e segretaria Marina Vanzetta. La Commissione d’Albo infermieri pediatrici sarà guidata da Valentina Vanzi, con vicepresidente Barbara Caposciutti e segretaria Angela Capuano. Tutti gli eletti fanno parte della lista Consolidare il futuro.

“Siamo consapevoli del ruolo sempre più decisivo dell’Ordine professionale nel panorama politico, istituzionale e sociale del Paese – ha commentato la presidente Mangiacavalli – e siamo convinti di poter mettere a disposizione di infermieri e cittadini le idee e le energie giuste per, appunto, consolidare quanto realizzato finora, con un’idea chiara di futuro da comunicare e agire nell’interesse della collettività”. Il nuovo mandato si apre infatti nel segno di una continuità dettata dalle numerose progettualità messe in cantiere durante il mandato 2020-2024, contrassegnate dalla gestione della pandemia da Covid e dalla successiva riorganizzazione del sistema sociosanitario del Paese.

Sono numerosi gli elementi di cambiamento presentati dalla lista che, come si legge nel programma elettorale, puntano a costruire una nuova professione infermieristica inserita nell’ambito di politiche sanitarie, economiche, sociali in evoluzione. Si tratta di un obiettivo che i nuovi organi della Fnopi si impegnano a centrare – si legge nella nota – continuando a garantire i massimi livelli di rappresentanza politica e istituzionale, conferendo visibilità alla professione a livello nazionale e internazionale. Ma anche aprendo ai giovani a partire dalla creazione di un think tank nazionale che favorisca un ambiente professionale dinamico, stimolante e aperto. Con un occhio attento alla formazione, alla ricerca, all’innovazione e alla sinergia tra professioni sanitarie.

Barbara Mangiacavalli dal 15 febbraio 2019 è direttore socio-sanitario della Asst Milano Nord. L’incarico segue quello ricoperto in precedenza, con lo stesso ruolo, presso l’Asst Bergamo Ovest. Fino al 2015 è stata direttore di struttura complessa Sitra alla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Un percorso professionale che negli anni si è consolidato grazie anche a un curriculum di studi che coniuga la conoscenza delle scienze infermieristiche con la formazione manageriale in campo sanitario.

Il Comitato centrale Fnopi, oltre che dalla presidente Mangiacavalli (Como), dal vicepresidente Zega (Roma), dalla segretaria Mazzoleni (Bergamo) e dal tesoriere Gagliano (Genova), è composto da Antonino Amato (Palermo), Saverio Andreula (Bari), Gianluca Chelo (Sassari), Luciano Clarizia (Pordenone), Nicola Draoli (Grosseto), Pietro Giurdanella (Bologna), Simona Milani (Biella), Stefano Moscato (Vibo Valentia), Luigi Pais Dei Mori (Belluno), Teresa Rea (Napoli) e Nicola Volpi (Perugia). Nella Commissione d’Albo infermieri, insieme al presidente D’Aloia (Milomb), al vice Pedrotti (Trento) e alla segretaria Vanzetta (Verona), ci sono: Marcello Antonazzo (Lecce), Nicola Colamaria (Rimini), Sandro Di Tuccio (Macerata), Giuliana Masera (Piacenza), Patrizia Morfeo (L’Aquila), Lorenzo Taddeucci (Livorno). La Commissione d’Albo infermieri pediatrici vede, accanto alla presidente Vanzi (Roma), alla vice Caposciutti (Firenze) e alla segretaria Capuano (Napoli), Maria Cesarina Campagna (Alessandria), Immacolata Dall’Oglio (Roma), Natalia Elia (Cosenza), Mattia Luciano (Torino), Tindara Morabito (Messina) e Silvia Rossi (Genova). Il Collegio dei revisori è composto da: Serafina Robertucci (Potenza), Raffaele Secci (Oristano) e supplente Salvatore Colomba (Trapani).