Basile Fasolo (Sia): “In andrologia controllarsi oggi per stare bene in futuro”

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) – Anche in andrologia “controllarsi oggi è utile per star bene nelle età future della vita. Prevenire vuol dire soprattutto comunicare il problema alla popolazione e cercare di convincere le persone a sottoporsi a visite e controlli e ad assumere stili di vita adeguati”. Lo ha detto Ciro Basile Fasolo, direttore scientifico della rivista ‘Io uomo in salute’ per la Società italiana di andrologia, intervenuto durante il convegno “S3 – Salute Sessuale SIA” che si chiude domani a Milano. “Prevenire qualcosa oggi vuol dire non trovarsi domani di fronte a condizioni patologiche che hanno costi economici per il paziente e per la collettività – aggiunge Basile Fasolo –. Per questo motivo la Società italiana di Andrologia pubblica sei volte all’anno una rivista in cui si affrontano i temi importanti di oggi, che devono costituire un momento di riflessione per tutti in modo da star bene tutti domani”.