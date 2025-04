Bassetti: “Allarme super gonorrea, occhio a PrEP invece del preservativo”

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – “Dobbiamo fare di più per migliorare l’uso degli antibiotici a basso costo che sono quelli che purtroppo fanno i danni maggiori. Uno studio inglese ha lanciato l’allarme sulla gonorrea super resistente: tra il 2024 e il 2025 sono stati isolati numerosi ceppi di gonorrea resistenti a tutti gli antibiotici. Questo avviene perché purtroppo abbiamo detto alle persone che possono andare liberamente in giro a fare sesso prendendo una pasticca di doxiciclina. Questo è stato uno dei grandi errori che abbiamo commesso noi come medici, la cosidetta PrEP ovvero la profilassi pre-esposizione, per non dire alla gente di usare il preservativo. E oggi la gonorrea è resistente a tutti gli antibiotici, oggi abbiamo ceppi panresistenti, un grosso pericolo”. Così l’infettivolgo Matteo Bassetti nel suo intervento oggi all’evento ‘Salute e sanità, il doppio binario’, in corso al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma.

“Finché continueremo a guardare l’uso degli antibiotici solo con la visione dei costi – ha ammonito – non andremo da nessuna parte. Dobbiamo guardare all’antimicrobico-resistenza in modo diverso: usiamo poco gli antibiotici che costano tanto, ma usiamo tantissimo quelli che costano poco perché nessuno li controlla”, ha precisato il primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Se usi 1.000 fiale di ceftriaxone – ha citato come esempio – hai speso quanto una fiala di un nuovo antibiotico, ma hai trattato 1.000 persone e hai fatto dei danni importanti. Quindi cerchiamo di assumere il concetto di appropriatezza, più che di controllo esclusivo dei costi”.