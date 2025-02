Batterie ‘killer’ per bambini, 68 decessi negli ultimi 20 anni nel mondo

4 Febbraio 2025

Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) – Non c’è oggetto più pericoloso da ingerire per un bambino di una batteria. A ricordarlo, dopo che in Toscana sono saliti a quattro in due mesi i casi di bambini ricoverati proprio per questo motivo, è Filippo Torroni, responsabile dell’ Endoscopia d’urgenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “L’oggetto più pericoloso da mettere in bocca per un bimbo, soprattutto quelle a bottone. Nel mondo – ha spiegato all’Adnkronos Salute – si contano 68 decessi negli ultimi 20 anni causati dalle batterie, il dato italiano è di tre decessi negli ultimi 15-20 anni. Ma da noi al Bambino Gesù arrivano 2-3 casi al mese, fortunatamente non gravi. Le batterie a bottone o dischetto, soprattuto le Cr2032 sono quelle ‘killer’ in caso di ingestione perché erogano una scarica elettrica di altissimo voltaggio, pari a 3 V, che è qualcosa che crea un danno nelle strutture biologiche dei tessuti e ha una pericolosità nel perforare un organo e farlo sanguinare, o creando fistole anche aortiche, con il rischio che il bambino muoia dissanguato”.

“Quando un genitore si accorge dell’ingestione di una batteria deve dare al piccolo del miele che congloba e avviluppa il corpo estraneo riducendo l’erogazione di elettricità e quindi il danno – suggerisce l’esperto – poi va portato al pronto soccorso entro le due ore, che è il tempo in cui la pila si ‘squaglia’ e crea i danni maggiori”.

Nella pancia dei bambini gli endoscopisti d’urgenza, oltre alle pile, spesso trovano “ami, spille, spilloni, chiavi, anche una lampadina, ed è capitato di dover estrarre una pendrive che il papà ingegnere non trovava più. Ma le pile a bottone restano gli oggetti più pericolosi che un bambino può ingoiare”, precisa Torroni. “L’età a rischio è 1-5 anni, con un picco a 2 anni quando il bambino si interfaccia con gli oggetti, ovvero è la ‘fase orale’. L’organo bersaglio più critico è l’esofago, ma lì vicino ci sono il cuore e i polmoni, l’endoscopista lo deve tenere bene a mente e procedere ad una estrazione di urgenza”.

I segnali d’allarme a cui il genitore deve prestare attenzione? “Se il piccolo ha disfagia, tosse e dolore toracico, ma può capitare di vomitare sangue – risponde l’esperto – Dipende anche dalle fattezze e lunghezze. Oggetti con una lunghezza maggiore di 6 cm non passeranno mai in strutture come il duodeno”. Quando il bambino arriva al pronto soccorso “viene preso in carico dal pediatra, viene eseguito un Rx collo-torace-addome per individuare il corpo estraneo – illustra il medico – le fattezze e la localizzazione, poi veniamo chiamati noi e portiamo il bambino in sala operatoria previa effettuazione di una Tac per vedere se la batteria ha causato danni extra-esofagei. Viene eseguita una anestesia generale con intubazione oro-tracheale e si procede con endoscopi flessibili, e altri device come le pinze, ad estrarre la pila in sicurezza”.