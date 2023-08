Biden annuncia piano taglia-prezzi: “Basta riempire tasche Big Pharma”

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) – “Nessun anziano dovrebbe essere costretto a pagare più del dovuto farmaci salvavita per riempire le tasche di Big Pharma. La mia amministrazione comunica i primi 10 farmaci selezionati per la negoziazione dei prezzi di Medicare. Stiamo mettendo fine ai giorni in cui dovevi decidere se acquistare le medicine o mettere il cibo in tavola”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncia su X, l’ex Twitter, il piano per ridurre il prezzo dei farmaci, postando la lista dei primi dieci che saranno oggetto di trattativa.

L’elenco comprende Eliquis, anticoagulante di Bristol Myers Squibb; Jardiance, antidiabetico di Boehringer Ingelheim/Eli Lilly; Xarelto, antitrombotico di Bayer/Johnson & Johnson; Januvia, antidiabetico di Merck & Co; Farxiga (AstraZeneca) per il trattamento dell’insufficienza cardiaca e il controllo del diabete; Entresto (Novartis) per l’insufficienza cardiaca; Enbrel (Amgen), per artrite reumatoide, psoriasi, artrite psoriasica; Imbruvica (AbbVie/Johnson & Johnson), per il trattamento dei tumori del sangue; Stelara (Johnson & Johnson) per psoriasi, artrite psoriasica, Morbo di Crohn e colite ulcerosa; Fiasp (Fiasp FlexTouch, PenFill Fiasp, NovoLog, NovoLog FlexPen, NovoLog PenFill), l’insulina ultrarapida di Novo Nordisk. Si tratta di farmaci innovativi, piuttosto costosi. L’obiettivo è dare “un po’ di respiro” a milioni di pazienti abbassando il prezzo di questi farmaci da prescrizione, twitta Biden chiedendo agli americani “di fargli sapere cosa significa questo per te e la tua famiglia”.