Bioetica: su tavolo Comitato nazionale anche utero in affitto

Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) – Fine vita, gestazione per altri, psichiatria, equità di accesso alle cure, tecnologie emergenti e alfabetizzazione sanitaria. I gruppi di lavoro del Comitato nazionale di biotica si occuperanno di questi temi – compresa la cosiddetta maternità surrogata o utero in affitto – come deciso, all’unanimità, dal Cnb presieduto da Angelo Luigi Vescovi, che si è riunito oggi a Palazzo Chigi per la seconda seduta plenaria.

“Prima dell’inizio dei lavori – si legge in una nota di Palazzo Chigi – il Comitato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Ad aprire il tavolo l’intervento del sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, che ha portato i saluti e i ringraziamenti del presidente del Consiglio Meloni e ha ribadito che il Governo attribuisce al Cnb una particolare centralità. Il sottosegretario Mantovano ha sottolineato, inoltre, che il Comitato è la sede più qualificata ed autorevole per analizzare le complesse questioni etiche all’ordine del giorno”.