Caldo: oggi solo 2 città bollino rosso, nessuna domani e venerdì

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Labitalia)() – Tregua dall’afa in tutta Italia, dove oggi restano da bollino rosso (livello d’allerta 3, il massimo) solo Bari e Catania. Domani anche loro passeranno al giallo (allerta 1), in un giovedì in cui nessun capoluogo della Penisola avrà il bollino rosso: tutto il Paese si colorerà di giallo o verde (allerta 0). Nessun rosso nemmeno venerdì, con Perugia che si riscalderà al livello di allerta 2 (bollino arancio). Lo indica il bollettino aggiornato del ministero della Salute sulle ondate di calore e gli effetti per la salute in 27 città.

Domani e venerdì le città più fresche, da bollino verde, saranno Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Tutte le altre avranno bollino giallo, tranne appunto Perugia che venerdì passerà all’arancione.