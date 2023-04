Canelli (sindaco Novara): “Aisla un riferimento fondamentale”

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – “Aisla è diventata un riferimento di fondamentale importanza nel panorama di diagnosi, cura, assistenza e ricerca su questa malattia rara e devastante. Siamo felici che abbiate deciso di festeggiare i vostri primi 40 anni qui, nella nostra città”. Lo ha detto Alessandro Canelli, sindaco di Novara alla ‘Convention Aisla 40’ per festeggiare il 40esimo compleanno di attività dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

“Siamo a Novarello”, in provincia di Novara, “da dove è partita l’avventura di Aisla 40 anni fa – ricorda Canelli – E’ partita dalla fondazione Maugeri di Veruno, da un gruppo di medici, gli allievi del dottor Pinelli. Quello che conta – sottolinea il sindaco di Novara – è che Aisla non è rimasta una associazione territoriale: è diventata un’associazione di primaria importanza a livello nazionale e oltre”.

Aisla “è composta – sottolinea il sindaco – da persone che amano non solo fare del bene, ma impegnate a migliorare la ricerca sulla malattia che è devastante sotto molteplici aspetti, non solo dal punto di vista fisico e psicologico, ma che intacca anche la serenità familiare, di parenti, di caregiver di ogni livello. Vi ringraziamo per quello che fate – conclude – e vi assicuriamo di fare il possibile perché le vostre attività possano essere accompagnate anche dalle istituzioni sono coloro che fanno il bene degli altri”.