Chirurgia, Brausi (Cic): “Lavorare per ridurre denunce e incentivare tecnologia”

21 Febbraio 2025

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “La prima richiesta che facciamo al ministro della Salute Schillaci è quella di valutare e concludere la questione medico-legale istituendo una commissione super partes, che valuti prima di ogni iter, di ogni pratica, la questione, in modo tale che il numero delle denunce venga ridotto. Questo accade negli Stati Uniti, accade anche in Francia, quindi crediamo che debba essere applicato anche in Italia. Seconda cosa”, serve “intervenire sulla questione delle nuove tecnologie, che ha un peso rilevantissimo anche sul fronte economico, quindi legiferare a livello centrale sulla congruità e sul numero, per esempio, dei robot e delle nuove tecnologie importanti e costose che vengono, diciamo, proposte. L’altra cosa è incentivare l’intelligenza artificiale. Tuttavia sappiamo che soltanto il 26% delle Asl in Italia ha investito in intelligenza artificiale”. Così all’Adnkronos Salute il presidente del Collegio italiano dei chirurghi, Maurizio Brausi, in occasione del secondo congresso Cic, momento di confronto sul presente e il futuro della chirurgia, promosso oggi a Roma.

“La formazione per i giovani chirurghi è importantissima – continua Brausi – A questo proposito abbiamo ideato un questionario che è stato spedito a tutte le scuole di specialità. Abbiamo già raccolto più di 600 risposte sulla soddisfazione o meno che i nostri specializzandi hanno nelle varie scuole”. Per far fronte alla carenza di professionisti, poi, “dobbiamo fare una programmazione diversa. Sappiamo che 3mila medici all’anno vanno in pensione e non vengono sostituiti – ricorda – e abbiamo anche un problema contingente degli specializzanti stessi: per diventare un chirurgo occorrono 11 anni, cosa che non aiuta”. A questo si aggiunge “il problema dello stipendio che in Italia non è equiparato a quello europeo”, e quello “delle denunce: ne arrivano circa 35mila-40mila all’anno per i chirurghi. Questo ovviamente è un fattore un po’ negativo”, che rende “più difficile la scelta della specialità”. La prova lampante è sui “concorsi, soprattutto per l’ortopedia e anche per chirurgia generale: vanno deserti”.

Altra cosa che interessa molto il Collegio, che rappresenta circa 47 società chirurgiche e 45 mila chirurghi italiani, è “l’uso delle nuove tecnologie e la loro sostenibilità per il sistema sanitario nazionale – conclude Brausi – Possiamo fare qualcosa per ridurre i costi, però occorre essere molto determinati e prendere decisioni sia a livello centrale che a livello regionale per razionalizzare, ad esempio, il numero di robot in Italia o il numero delle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale può ridurre nettamente il lavoro e dovrebbe essere applicata nelle varie Asl, vista l’applicazione incredibile che c’è nell’imaging, della radiologia, con la velocizzazione degli esami radiologici e diagnosi molto più sicure in accordo con le linee guida”.