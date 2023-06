Cittadini e medici insieme per difendere Ssn, sit-in in 39 città

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – Da Brunico a Catania, oggi in 39 città i cittadini e i medici scendono in piazza per manifestare a difesa della sanità pubblica. L’iniziativa nasce dall’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria insieme alle associazioni di pazienti e cittadini. La presentazione alla stampa oggi a Roma dove a metà mattinata si svolgerà un sit-in davanti al ministero dell’Economia e Finanze.

Bisogna “fermare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari e la frantumazione di un diritto che la Costituzione vuole assicurare anche attraverso la valorizzazione dei professionisti”, sottolinea l’Intersindacale.

“La salute non è una merce e salvare il Ssn è ancora possibile”, rimarcano i sindacati dei medici. Secondo i rappresentati dei camici bianchi “il Def 2024 rappresenta la cartina di tornasole delle politiche sanitarie del Governo in carica e l’occasione per capire quale modello assistenziale vuole adottare”.

La Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, “è vicina ai colleghi e ai cittadini che oggi, in tutte le Regioni, si mobilitano per supportare e difendere il nostro Servizio sanitario nazionale”. Così il presidente della stessa Fnomceo, Filippo Anelli, esprime il sostegno alle manifestazioni promosse dall’Intersindacale dei medici, veterinari, dirigenti sanitari, associazioni di cittadini e pazienti che hanno indetto per la giornata di oggi in 39 città italiane.

“Il Servizio sanitario nazionale è lo strumento che tutela la nostra salute – spiega Anelli – come individui e come collettività. Dobbiamo sostenerlo, rafforzarlo, difenderlo da tutte le criticità che lo stanno mettendo a rischio. Dobbiamo renderlo attrattivo per il personale, che è il tessuto vivo che lo fa esistere e funzionare. Dobbiamo tirarlo fuori da una crisi che nega ai cittadini il diritto di essere curati e ai medici e operatori il diritto di curare con serenità e in sicurezza. Anche per questo, per poter garantire tali diritti, oggi medici e cittadini scendono in piazza”.

“Ci rincuora la vicinanza delle istituzioni – afferma – del ministro della Salute Orazio Schillaci, che sin dall’inizio si è intestato insieme a noi questa battaglia; del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito la Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica ai medici e alle altre professioni sanitarie, per il loro impegno durante il Covid. Ci consola la vicinanza della Chiesa con le parole a difesa del Servizio sanitario nazionale pronunciate in più occasioni da Papa Francesco, dal presidente e vicepresidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi e Monsignor Francesco Savino, dal direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute, monsignor Massimo Angelelli”.

“Ci sostiene, soprattutto – conclude Anelli – la vicinanza di tanti cittadini, che, come oggi, manifestano, spontaneamente o tramite le loro associazioni, a difesa del Servizio sanitario nazionale, patrimonio comune che non possiamo e non dobbiamo sacrificare, elemento di coesione sociale, strumento di universalità, uguaglianza, equità nell’esigibilità del diritto alla salute e degli altri diritti costituzionalmente protetti”.