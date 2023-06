Cittadini e medici insieme per difendere Ssn, sit-in in 39 città

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – Da Brunico a Catania, oggi in 39 città i cittadini e i medici scendono in piazza per manifestare a difesa della sanità pubblica. L’iniziativa nasce dall’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria insieme alle associazioni di pazienti e cittadini. La presentazione alla stampa oggi a Roma dove a metà mattinata si svolgerà un sit-in davanti al ministero dell’Economia e Finanze.

Bisogna “fermare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari e la frantumazione di un diritto che la Costituzione vuole assicurare anche attraverso la valorizzazione dei professionisti”, sottolinea l’Intersindacale.

“La salute non è una merce e salvare il Ssn è ancora possibile”, rimarcano i sindacati dei medici. Secondo i rappresentati dei camici bianchi “il Def 2024 rappresenta la cartina di tornasole delle politiche sanitarie del Governo in carica e l’occasione per capire quale modello assistenziale vuole adottare”.