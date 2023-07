Contratto medici, al via oggi all’Aran ‘trattative no stop’

Luglio 17, 2023

Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) – Prende il via oggi all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, “la prima ‘due giorni’ di trattative no stop con i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria 2019-21”. Oggi e domani, 17 e 18 luglio, è in programma il confronto con le confederazioni Cosmed, Cida, Codirp, Cgil, Uil, Cisl e con le organizzazioni Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fassid, Fp Cgil, Fvm, Uil Fpl, Federazione Cisl medici, Fismed.

Era stato il presidente dell’Aran Antonio Naddeo, a inizio luglio, ad annunciare “quattro giornate intere di trattative per il 17, 18, 25 e 26 luglio. Un calendario serrato per risolvere tutti i nodi del contratto e tentare – ha auspicato – di arrivare alla firma prima della pausa estiva”. Un obiettivo, quello della chiusura “entro il mese di luglio”, che nei giorni scorsi il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha definito “plausibile”.