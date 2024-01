Covid: Andreoni, ‘boom turisti a Roma per Feste, così il Lazio registra più casi’

Gennaio 5, 2024

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) – “Che il Lazio registri l’incidenza più alta di casi Covid-19 in Italia non mi stupisce. Roma, in particolare, ha avuto durante le festività natalizie un boom di turisti, un enorme afflusso di persone che si sono ritrovate per le vacanze nella nostra città e hanno scelto musei, ristoranti, bar, locali e luoghi al chiuso per festeggiare. Tutto questo ha facilitato la circolazione del virus e quindi ha determinato un maggior numero di casi positivi – 128 per 100.000 abitanti – rispetto ad altre regioni. Ma va detto che in Sicilia, dove di nuovi casi ce ne sono 6 per 100.000 abitanti, le persone fanno meno tamponi o non ne fanno”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta il monitoraggio settimanale sul Covid in Italia.

Tra i consigli, Andreoni raccomanda la vaccinazione. “Chi non si è vaccinato fa ancora in tempo – avverte – Fondamentale poi sottoporsi al tampone in presenza di sintomi, ci sono anche i tamponi bivalenti per una diagnosi differenziale, Covid e influenza. Una volta fatta la diagnosi, abbiamo farmaci antivirali molto efficaci su cui puntare”.

Ma a preoccupare l’infettivologo è il virus dell’influenza, “in particolare il virus AH1N1 sta circolando di più, secondo gli ultimi dati dell’Iss è l’influenza che tiene la ribalta”, conclude.