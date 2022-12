Covid: Bassetti, ‘confusione pazzesca su cure a casa, incredibile dopo 3 anni’

Dicembre 6, 2022

Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) – “Ricevo ancora tante chiamate da gente terrorizzata di aver contratto il Covid, che non sa cosa fare e come curarsi e che vorrebbe venire in ospedale perché il loro medico glielo consiglia. Dopo 3 anni è pazzesco che ci sia ancora tutta questa confusione”, osserva Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che su Facebook denuncia: “Vengono prescritti antibiotici quando si sa che non servono a nulla, cortisone quando si dovrebbe sapere che va dato solo in alcune situazioni, idrossiclorichina come fossimo a marzo 2020 quando ancora non si sapeva che non serviva a nulla”. Tutto questo a fronte di “antivirali, invece utili, non prescritti perché troppo tardi per prescriverli”.

“Questi sono solo alcuni degli errori che si continuano a commettere”, sottolinea lo specialista. E’ “davvero incredibile – incalza Bassetti – che molti miei colleghi non abbiano imparato, studiato e approfondito le conoscenze sul Covid dopo tutti i casi che abbiamo avuto in Italia”.