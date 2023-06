Covid: Bassetti, ‘varianti non interessano più a nessuno, fatto troppo terrorismo’

Giugno 30, 2023

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) – “Penso che le varianti Covid non interessino più a nessuno, quindi sapere che Kraken ha superato in qualche modo Arturo o che Arturo ha superato Kraken” come ha evidenziato un report dell’Organizzazione mondiale della Sanità “credo che interessi poco, la variante XBB ormai è predominante e ovviamente tra le XBB 1.16 o 1.5 o 1.4 o 1.3 ci sono poche differenze. Ripeto ancora una volta: parlare di varianti non aiuta nessuno, non serve a nessuno e quindi è il caso di finirla. Tutto il terrorismo che è stato fatto sulle varianti non ha portato a nulla ma ha fatto sì che la gente abbia perso credibilità nel mondo della medicina e della scienza”. Così Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova.

“Si è parlato troppo di varianti e si è parlato troppo poco del beneficio dei vaccini – conclude – eliminiamo la ‘V’ delle varianti e lasciamo soltanto la ‘V’ delle vaccinazioni”.