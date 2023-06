Covid, Cerberus esce da radar Oms: dominano varianti XBB

Giugno 23, 2023

Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) – La variante BQ.1 del Covid, alias Cerberus, esce dai radar dall’Organizzazione mondiale della sanità, che la sfila dall’elenco delle cosiddette Vum (varianti sotto monitoraggio) “a causa della sua bassa prevalenza globale, inferiore all’1% nell’ultimo mese”. A dominare sempre più la scena globale è la famiglia XBB, in linea con le raccomandazioni per i vaccini anti-Covid del futuro. E’ il quadro disegnato dall’ultimo bollettino settimanale Covid-19 diffuso dall’Oms, nel quale Kraken (XBB.1.5) e Arturo (XBB.1.16) si confermano le uniche 2 varianti di interesse (Voi), mentre le Vum scendono a 6: sono BA.2.75 (Centaurus), CH.1.1 (Orthrus), XBB (Gryphon), XBB.1.9.1 (Hyperion), XBB.1.9.2 e XBB.2.3 (Acrux).

Se Kraken continua a essere il lignaggio di Sars-CoV-2 più segnalato in tutto il mondo, la sua prevalenza è in calo costante. Nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno XBB.1.5 rappresentava il 23,3% delle sequenze virali condivise sulla piattaforma Gisaid, rispetto al 36,7% della settimana 1-7 maggio. Nello stesso periodo Arturo sale invece dal 14,1% al 21,9%.Tra le varianti sotto monitoraggio, XBB, XBB.1.9.2 e XBB.2.3 hanno mostrato nelle ultime settimane tendenze in aumento, mentre per le altre Vum il trend è in discesa o stabile.