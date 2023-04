Covid: Dg Oms, ‘da inizio anno -95% decessi, ma in ultimo mese ancora 14mila morti’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) – “Siamo molto incoraggiati dal costante calo dei decessi segnalati per Covid-19, che sono diminuiti del 95% dall’inizio di quest’anno. Tuttavia, alcuni Paesi stanno registrando aumenti e nelle ultime quattro settimane 14mila persone hanno perso la vita a causa di questa malattia”. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa Ginevra.

“Stimiamo che una infezione su 10 si possa trasformare poi in long Covid – ha aggiunto il direttore generale – Un dato che ci suggerisce come in futuro avremo centinaia di milioni di persone con la necessità di cure a lungo termine”.