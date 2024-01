Covid: Fiaso, ‘-22% ricoveri, virus lascia il posto letto all’influenza’

Gennaio 11, 2024

Milano, 11 gen. (Adnkronos Salute) – “Il Covid lascia il posto letto all’influenza”. E’ quanto emerge dall’ultimo report sui ricoveri negli ospedali sentinella della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che registra la “quarta settimana di ricoveri Covid in calo negli ospedali”. La rilevazione relativa alla prima settimana del 2024 indica “un calo del 22% dei pazienti ricoverati”.

“Il calo più significativo, -27% – precisa la Fiaso – arriva per i ricoverati ‘con Covid’, ovvero coloro che sono in ospedale per altre cause, ma sono risultati positivi al coronavirus, segno di una riduzione anche della circolazione virale del Covid-19. Calo in misura minore anche nei ricoveri ‘per Covid’: -10% tra coloro che occupano posti letto nelle Malattie infettive o nelle Medicine con sindromi respiratorie e polmonari da riferire all’infezione da Sars-CoV-2. L’età media dei pazienti è di 77 anni e quasi nella totalità dei casi si tratta di soggetti che presentano anche altre patologie che aggravano il quadro clinico. In calo del 27% – prosegue il rapporto – anche i pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive. La loro incidenza sul totale passa dal 6% al 5,5%: si tratta in termini assoluti di pochi casi per ospedale e anche qui il profilo è quello di pazienti con età media di 70 anni con altre patologie”.

Quanto ai bambini, “negli ospedali pediatrici o nei reparti pediatrici degli ospedali sentinella i ricoveri Covid sono in calo del 15%, non ci sono bambini in terapia intensiva e i ricoveri continuano a concentrarsi nella fascia di età tra 0-4 anni”.