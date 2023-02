Febbraio 24, 2023

Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) – Sono in lieve calo le reinfezioni Covid in Italia. Nell’ultima settimana monitorata rappresentano il 29,2% del totale casi segnalati, contro il 29,9% della settimana precedente, secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità via Twitter nell’ambito del monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia.