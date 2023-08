Covid, Novavax: da nuovo vaccino risposta immunitaria a varianti Eris e Arturo

Agosto 22, 2023

Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) – Risposte immunitarie con anticorpi neutralizzanti contro le principali famiglie di sottovarianti Covid oggi in circolazione, da Eris ad Arturo. Sono i risultati osservati nei test di Novavax con il suo nuovo candidato vaccino adattato a Xbb. Era stato anticipato qualche giorno fa. Oggi però l’azienda Usa ha ufficialmente comunicato in una nota i dati relativi a studi condotti su piccoli animali e primati non umani. Se approvato, il nuovo vaccino proteico adiuvato di Novavax sarebbe l’unica opzione non a mRna disponibile per le campagna di immunizzazione d’autunno (per le quali è raccomandato un vaccino monovalente adattato a varianti della famiglia XBB).

Anche se sotto la lente degli scienziati e dell’Organizzazione mondiale della sanità finiscono già le prime sequenze di una nuova variante altamente mutata (BA.2.86, battezzata Pirola dagli esperti sui social), sono proprio le componenti della grande famiglia XBB ad essere al momento in gran parte responsabili della maggior parte dei casi di Covid negli Stati Uniti e nell’Unione europea. “I nostri dati hanno dimostrato che il vaccino Covid a base proteica di Novavax induce risposte ampiamente neutralizzanti contro le sottovarianti XBB, tra cui EG.5.1 e XBB.1.16.6”, ha affermato Filip Dubovsky, presidente Ricerca e sviluppo di Novavax. “Abbiamo molta fiducia nel nostro vaccino anti-Covid aggiornato e stiamo lavorando diligentemente con gli organismi regolatori a livello globale per garantire che il nostro vaccino a base proteica sia disponibile questo autunno”.

Dati non clinici avevano precedentemente mostrato che il vaccino Novavax ha indotto reazioni immunitarie funzionali per le varianti XBB.1.5, XBB.1.16 e XBB.2.3, indicando quindi “un’ampia risposta”. Novavax è in procinto di presentare le domande di autorizzazione per il suo vaccino anti-XBB.1.5 alle principali autorità regolatorie.