Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute)() – Sono 44.853 i nuovi casi di coronavirus e 56 i morti registrati in Italia in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi processati sono 222.926 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 20,1%. Sono 180 i pazienti in terapia intensiva (+9) e 5.188 i ricoveri ordinari (+115).