Covid, test salivare ‘2 in 1’ rileva insieme virus e anticorpi

Agosto 8, 2022

Milano, 8 ago. (Adnkronos Salute) – Diagnosticare Covid-19 e, allo stesso tempo, individuare e misurare gli anticorpi diretti contro Sars-CoV-2. Il tutto da un campione di saliva, grazie a un test ‘2 in 1’ rapido (i risultati sono disponibili in un paio d’ore), portatile (il dispositivo ha le dimensioni di una cartolina) e definito dai suoi inventori come economico, accurato, preciso e ultra sensibile. Il prototipo è descritto su ‘Nature Biomedical Engineering’ e si basa su una piattaforma multiplex che combina due tecnologie del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell’Università di Harvard, Usa: il rilevamento elettrochimico eRapid e il sistema Sherlock che sfrutta Crispr, uno dei componenti della forbice molecolare Crispr/Cas9 usata per l’editing genetico.

“Questa diagnostica può consentire un monitoraggio multiplo e più economico dell’infezione e dell’immunità nelle popolazioni nel tempo, con livelli di accuratezza paragonabili a quelli di costosi test di laboratorio”, afferma Devora Najjar, co-prima autrice del lavoro. I ricercatori spiegano che l’esame ha una precisione del 100% nell’identificare correttamente campioni positivi o negativi all’Rna del coronavirus e agli anticorpi mirati al patogeno, e una super sensibilità che gli permette di percepire fino a 0,8 copie di Rna virale per microlitro.

“Un tale approccio”, adattabile anche a microrganismi diversi da Sars-Cov-2, “potrebbe migliorare notevolmente la risposta globale alle future pandemie – assicura Najjar – nonché dare indicazioni sul tipo di trattamento che il paziente dovrebbe ricevere”.