Covid: Vaia, ‘allo Spallanzani zero ricoveri con polmoniti gravi, non è come in passato’

Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) – “Oggi allo Spallanzani abbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali gravi, qualche caso di polmonite ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti. Se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa. Evitiamo di creare allarmi ingiustificati nella popolazione”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, facendo il punto sulla nuova ondata estiva di casi Covid e la situazione allo Spallanzani.