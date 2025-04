Dazi: Trump, ‘per i farmaci in arrivo tariffe mai viste prima’

4 Aprile 2025

Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) – Il settore farmaceutico potrebbe non sfuggire ai dazi di Trump. Rispondendo ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente Usa ha dichiarato che le tariffe sui farmaci e sui microchip saranno annunciate a breve. Quelle sui “chip inizieranno molto presto”. E anche le tariffe sul “pharma cominceranno ad arrivare, credo, a un livello che non abbiamo mai visto prima”, è la dichiarazione riportata anche dal ‘Wall Street Journal’. “Stiamo esaminando i prodotti farmaceutici in questo momento. Sono una categoria separata”, ha aggiunto, parlando di una “fase di revisione”. L’annuncio “nel prossimo futuro”, ha prospettato.