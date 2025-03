De Alexandris (Nders Odv): “Approccio scientifico su esperienze pre-morte”

7 Marzo 2025

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) – “Nders Odv nasce con l’intento di dare un luogo sicuro a persone che hanno avuto esperienze di pre-morte, dove potersi raccontare e confrontare con chi ha avuto lo stesso tipo di esperienza in un ambiente sicuro e non giudicante. La maggiore criticità è che chi l’ha vissuta ha problemi, viene rifiutato dalla società. Non se ne può parlare. La morte è un tabù e l’esperienza di pre-morte è un tabù del tabù”. Lo ha detto Davide De Alexandris, fondatore e presidente Nders Odv, in occasione del convegno ‘Le esperienze di pre-morte (Nde). Fenomenologia e cambiamenti’, che si è tenuto oggi a Roma presso il Centro Studi Americani.

“Sicuramente questo tabù è meno forte rispetto anni fa – prosegue De Alexandris – però il problema esiste. Nelle librerie, ad esempio, testi sulle esperienze di pre-morte sono al fianco a pubblicazioni su alieni e scie chimiche. Noi vorremmo che le esperienze di pre-morte fossero studiate e ci fosse un approccio scientifico orientato alla cura della persona”.