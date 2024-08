Dengue: ad oggi 324 casi tutti ‘importati’, nessun decesso

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) – Sono 324 i casi confermati di Dengue segnalati all’Istituto superiore di sanità nel 2024. Tutti sono stati contratti durante viaggi all’estero, la maggior parte in Brasile (68) . Lo riporta l’ultimo bollettino dell’Iss sulle arbovirosi, aggiornato per il virus Dengue al 5 agosto. In circa un mese si contano 41 nuove infezioni mentre non si registrano decessi.

Dei 324 infettati il 49% sono maschi il 51% femmine, con un’età mediana di 40 anni. A livello regionale i casi sono concentrati in Veneto (49), Lazio (48) e Lombardia (44).

Dal 1 gennaio al 5 agosto, dal sistema di sorveglianza nazionale per le arbovirosi, risultano inoltre: 4 casi confermati di Zika Virus (tutti associati a viaggio all’estero, nessun decesso); 8 casi confermati di Chikungunya (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 51 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso); 31 casi confermati di infezione neuro-invasiva – Tbe (29 casi autoctoni e 2 associati a viaggio all’estero, età mediana di 55 anni, 74% di sesso maschile e nessun decesso); 47 casi confermati di Toscana Virus (tutti autoctoni, età mediana di 53 anni, 66% di sesso maschile e nessun decesso).