Dengue: Vaia, ‘al lavoro per test volontari e gratuiti a chi arriva da Paesi a rischio’

Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) – “Non c’è assolutamente nessun allarme in Italia sulla Dengue. Mettiamo in campo la prevenzione per evitare che la zanzara vettore della Dengue attecchisca in Italia. Stiamo lavorando per sperimentare test anti-Dengue ai viaggiatori in arrivo in aeroporti italiani da Paesi a rischio, su base volontaria e gratuita”. Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia, a margine della presentazione a Roma della Giornata del Fiocchetto lilla, tornando sulla seconda circolare Dengue firmata ieri. “Stiamo anche pensando a messaggi video da poter lanciare con l’aiuto delle compagnie aeree direttamente sui voli”, ha aggiunto.