Depressione perinatale, 1 donna su 5 a rischio

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) – La salute mentale di una mamma su 5 è a rischio, secondo le stime, prima e dopo la nascita del figlio. La depressione perinatale può manifestarsi in vari modi: ansia, inappetenza, insonnia, senso di inadeguatezza. Condizioni ancora oggi sottovalutate. Per la Giornata mondiale della salute mentale materna, in calendario il 7 maggio e durante tutto il mese, Alma Res – centro di medicina della riproduzione – fornisce a tutte le pazienti che affrontano il complesso percorso della procreazione medicalmente assistita un supporto psicologico a titolo gratuito dall’inizio alla fine dell’iter terapeutico. L’obiettivo è permettere alle donne di arrivare al momento della gravidanza più pronte a gestire le oscillazioni emotive che ci potranno essere con la nascita del bambino.

Inoltre, sempre per mantenere alto il livello di attenzione verso le neomamme e i neogenitori, Alma Res organizza dei corsi preparto, grazie alla collaborazione tra ostetriche e psicologo, volti ad incrementare conoscenze e consapevolezze sulla nuova fase di vita che i neogenitori si troveranno ad affrontare, sia sul piano organizzativo sia sul piano emotivo.