Diabete, disponibile nuovo sistema integrato erogazione automatica insulina

10 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) – E’ disponibile in Italia il sistema avanzato ibrido ad ansa chiusa di Medtronic che integra il nuovo sensore Simplera Sync*, per il monitoraggio in continuo del glucosio, al microinfusore MiniMed* 780G. Il nuovo sistema consente di adattare l’erogazione di insulina e correggere automaticamente i livelli di glucosio grazie all’algoritmo avanzato SmartGuard*, facilitando così la gestione dei livelli di glucosio, con un miglioramento dei risultati terapeutici e della qualità di vita dei pazienti con diabete di tipo1.

“L’utilizzo dei sistemi integrati, negli ultimi 10 anni ha rivoluzionato il trattamento del diabete negli adulti e, in particolar modo, nei bambini e nei loro genitori – spiega Marco Marigliano, professore associato di Pediatria Università di Verona e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata scaligera – Il vantaggio del sistema integrato è nel fatto che, in base alla misura della glicemia fornita dal sensore, l’algoritmo, quindi una sorta di intelligenza artificiale, regola il rilascio dell’insulina. Questo ha cambiato enormemente sia la qualità di vita di chi utilizza questa tecnologia che i risultati clinici in termini di controllo delle glicemie, con molti meno rischi di avere valori troppo bassi o troppo alti di glicemia per le persone con diabete tipo 1 e che hanno quindi la necessità di avere un sistema che sostituisca il pancreas che non lavora più come prima”. Nello specifico, “da un paio di mesi stiamo utilizzando il sistema con il nuovo sensore Simplera Sync su dei ragazzi – continua Marigliano – e abbiamo raccolto i feedback. C’è stato un miglioramento sia dal punto di vista dell’utilizzo, perché il sensore è più piccolo, più facile da indossare, ma è migliorato anche il loro controllo della glicemia perché il nuovo sensore, che va sostituito ogni 7 giorni, può essere inserito in continuità con il precedente, evitando un gap temporale di ‘controllo automatico’”.

Il diabete di tipo 1 – ricorda una nota – è una patologia cronica che oggi colpisce circa 300mila persone in Italia e che non concede pause: richiede infatti un monitoraggio costante della glicemia, l’assunzione di insulina più volte al giorno, controlli durante l’attività fisica e altre numerose azioni che possono avere forti ripercussioni sulle persone che convivono con questa malattia, compromettendone il benessere fisico e psicologico. Grazie alle nuove tecnologie, e in particolare ai sistemi avanzati ibridi ad ansa chiusa o Ahcl (advanced hybrid closed-loop), è possibile oggi facilitare la gestione dei livelli di glucosio, con un miglioramento dei risultati terapeutici e della qualità di vita delle persone, e una riduzione del rischio di complicanze quali retinopatia, malattia renale cronica o neuropatia.

Il sistema MiniMed*780G sviluppato da Medtronic per la somministrazione automatica di insulina (Aid) è già disponibile in Italia e da oggi si potrà integrare anche con il nuovo sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio (Cgm) Simplera Sync*. Con la tecnologia SmartGuard* – descrive la nota – il sistema eroga automaticamente dosi correttive fino a 5 minuti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per un minore sforzo nella gestione di alti e bassi. I dati real world hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che utilizzano il sistema MiniMed* 780G riesce a raggiungere gli obiettivi glicemici, con valori medi di Gmi (Glucose Management Indicator), parametro che stima l’emoglobina glicata, pari al 7%, con il 72,3 % di time in range-Tir e meno del 2% del tempo al di sotto di 70 mg/dl. Con l’utilizzo delle impostazioni consigliate dal sistema, si riescono a ottenere valori pari a 6,7% di Gmi e il 78,8% di Tir. Il nuovo sensore, inoltre, offre un design tutto-in-uno con trasmettitore e dispositivo di inserimento integrati, con un inserimento più semplice e rapido, che non richiede pungidito o cerotti aggiuntivi per il suo mantenimento in posizione.

“Medtronic è orgogliosa di lanciare il sistema Simplera Sync*, che segna un salto di qualità nella cura innovativa del diabete – afferma Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabetes Italy – Con soluzioni all’avanguardia come il MiniMed* 780G, stiamo migliorando la gestione del glucosio per ridurre i rischi di complicanze a lungo termine e semplificare l’esperienza dell’utente, migliorando in definitiva la vita quotidiana e la sostenibilità del sistema sanitario”.

Il nuovo sistema è disponibile per tutte le persone con diabete che inizieranno una terapia con il sistema MiniMed* 780G e per tutti coloro già in terapia che rinnovano il piano terapeutico del microinfusore per termine della garanzia. Questi potranno ricevere dispositivi MiniMed* 780G già dotati della nuova versione software compatibile con il sensore Simplera Sync*.