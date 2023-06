Dirigenti Aifa, ‘da ministero Salute risposte positive a nostre richieste’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) – “Risposte positive dal ministero della Salute alle nostre richieste contro le carriere bloccate e per un trattamento economico paritario rispetto ai dirigenti del ministero della Salute prevedendo, dunque, l’indennità di esclusiva”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Marco Fulfaro, dirigente sanitario dell’Agenzia italiana del farmaco, alla conclusione della manifestazione, oggi davanti alla sede del ministero della Salute di Lungotevere a Ripa, dei dirigenti Aifa organizzata da Fp Cgil Roma e Lazio e Uilpa Roma.

Fulfaro ha riferito che una delegazione dei manifestati ha avuto un colloquio “positivo” con la segreteria del ministro.

“Ci hanno garantito – continua Fulfaro – che è in fase di pubblicazione in Gazzetta la normativa che prevede l’indenizzo dell’esclusività di rapporto e il ruolo unico (previsto ma non istituito e alla base del blocco delle carriere) per i dirigenti Aifa, come avevamo chiesto. Ci hanno dato garanzie su testo che sanerà il divario che oggi c’è tra i dirigenti sanitari di Aifa e quelli del ministero” .

I sindacati che hanno organizzato la manifestazione – Fp Cgil Roma e Lazio e Uil Pa Roma e Lazio – hanno sottolineato la “grande adesione di lavoratrici e lavoratori della dirigenza sanitaria di Aifa” al presidio di oggi.

Ora, si legge in una nota, “attendiamo che ci sia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dl per leggere il testo, “fino a quel momento proseguirà lo stato di agitazione e continueremo la nostra battaglia”, concludono i sindacati.