‘Dolori’ da lavoro davanti Pc, prevenzione con pause e pochi esercizi

Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) – La Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma sta realizzando uno studio sulla prevenzione e il trattamento dei disturbi muscoloscheletrici nei videoterminalisti interni da cui emerge come pochi semplici esercizi da svolgere restando alla scrivania portino significativi benefici. Gli esercizi sono suggeriti dal team di fisioterapisti del Policlinico attraverso 14 video tutorial disponibili su YouTube. Secondo l’analisi dei risultati preliminari dello studio, “è possibile migliorare la prevenzione e il trattamento dei disturbi muscoloscheletrici e ottenere benefici per la propria qualità di vita, attraverso l’esecuzione quotidiana, nelle pause di lavoro, di pochi semplici esercizi”, sottolinea in una nota il Campus Bio-Medico. Un tipo di attività, quella di chi lavora davanti allo schermo, che secondo le stime sui videoterminalisti della Società italiana di Medicina del lavoro e Igiene industriale (Simlii), interessava almeno 16 milioni di lavoratori in Italia già nel 2013.

Dal corretto posizionamento davanti al monitor al rilassamento e allungamento dei muscoli del collo, allo stretching per le spalle e per la schiena: su questi temi si incentrano i 14 viedo tutorial realizzati dai fisioterapisti della Unità operativa complessa di Fisioterapia del Campus Bio-Medico, disponibili online sul canale YouTube, con lo scopo di verificare l’efficacia di pochi semplici esercizi per la prevenzione e il trattamento dei disturbi muscoloscheletrici nei videoterminalisti interni, quei lavoratori impegnati in attività che implicano l’utilizzo di videoterminali (Vdt), attrezzature munite di schermi alfanumerici e grafici, per almeno 20 ore la settimana.

L’analisi dei dati preliminari dello studio del Policlinico romano, iniziato a marzo 2023, mostra “un miglioramento dell’escursione articolare del rachide cervicale su tutti i piani di movimento per i partecipanti che hanno svolto gli esercizi per almeno 8 settimane. Inoltre – riporta lo studio – dall’analisi del sondaggio sulla qualità della vita tramite scala SF-36 (Short Form Health Survey), si evince un miglioramento anche nella valutazione del benessere generale”.

“Quando si lavora diverse ore davanti a uno schermo è fondamentale assicurarsi di mantenere una posizione corretta e svolgere esercizi regolari per il rilassamento e allungamento del rachide al fine di prevenire e lenire i disturbi muscoloscheletrici”, ha commentato Marco Bravi, coordinatore dei fisioterapisti della Fondazione Policlinico.

“È importante sottolineare che gli esercizi non sono una terapia e non sostituiscono interventi più mirati che solo il medico può suggerire a seconda delle specifiche patologie. È sempre quindi consigliabile una valutazione da parte del medico di medicina generale e del fisiatra”, conclude il Campus Bio-Medico.