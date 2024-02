Enpam: “Scudo penale ai medici salva i pazienti”

Febbraio 13, 2024

Milano, 13 feb. (Adnkronos Salute) – “Lo scudo penale ai sanitari salva la vita ai pazienti”. Spiega perché Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam – Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri, rivolgendo “un grazie al ministro della Salute Orazio Schillaci per l’impegno a favore dello scudo penale per il personale sanitario”.

“I medici – afferma Oliveti in una nota – non vogliono l’impunità, ma hanno bisogno di sentirsi protetti quando operano per la salute dei cittadini, specie in un contesto di grave carenza d’organico. Il problema – precisa – non sono le sentenze, che come dimostrano i numeri giungono praticamente sempre ad assoluzioni. Il dramma da evitare sono invece gli anni di calvario, di ansia e di spese che un medico deve subire ogni volta che, magari per un atto dovuto, viene coinvolto in un’inchiesta penale per aver assistito un paziente o per aver cercato di salvargli la vita. Si sa bene, e il ministro Schillaci da medico per primo – rimarca il presidente Enpam – che se i medici hanno paura finiscono per disamorarsi e andare a lavorare altrove. E che se l’obiettivo del sistema sanitario diventa quello di difendersi in tribunale, invece che di curare i cittadini, si sprecano soldi e tempo per esami inutili, ritardando le cure necessarie. Ecco perché”, in definitiva, “lo scudo penale ai sanitari salva la vita ai pazienti”.