Esposto consumatori su patatina super piccante, Nas indagano su rischi

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) – I Nas indagano sulla patatina super piccante a forma di bara, la ‘Hot Chip Challenge’, l’ultima, pericolosa moda che spopola da qualche mese sui social. Dopo l’esposto dell’Unione nazionale consumatori contro il fenomeno, “il ministero della Salute ha assegnato ai carabinieri del Nas il compito di indagare per fornire risposta in tempi brevi”, riferisce l’Unc.

La Hot Chip Challenge è venduta liberamente – ricorda l’Unc – anche a minori, in distributori automatici, su Internet, come se fosse una sfida, atteso che la parola Challenge significa appunto sfida. Il prodotto, infatti, spopola su TikTok, social notoriamente amato dai giovanissimi. L’hashtag #hotchipchallenge ha 131 milioni di visualizzazioni.

L’esposto dell’Unione nazionale consumatori, inoltrato a ministero della Salute, Nas, Istituto superiore di sanità e Antitrust chiede “a questi enti, a ciascuno per quanto di propria competenza, se il prodotto rappresenta un rischio diretto o indiretto per la salute umana, se è conforme ai requisiti generali della legislazione alimentare, anche in materia di etichettatura e se la pratica commerciale è corretta”.