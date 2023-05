Eurispes, depressione post partum per una donna su 10

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) – Almeno una neomamma su 10 ha sofferto di depressione post partum. E’ quanto riporta il 35esimo Rapporto Italia 2023 dell’Eurispes, sottolineando che nella maggior parte dei casi (69,8%) la depressione seguita alla nascita di un figlio non ha investito la coppia, mentre la restante parte del campione – di un’indagine Eurispes – ovvero il 30,2%, ha dichiarato invece di averne risentito.

E ancora: analizzando i dati in base alla variabile del genere, emerge che il 72,3% degli uomini afferma che la propria partner non ha sofferto di depressione post partum, rispetto al 27,7% che ne ha riferito la presenza. Tra le donne, invece, la maggioranza (67,4%) ha affermato di non aver sofferto di depressione post partum contro il 32,6%.