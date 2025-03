Fab13, Chiesi: “Vale quasi 50% investimenti nazionali in innovazione”

17 Marzo 2025

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) – “Il settore farmaceutico rappresenta una punta di diamante per l’Italia e per l’Europa, sia per il contributo al benessere e alla salute dei cittadini, sia in termini di competitività e di resilienza per il sistema industriale ed economico. Noi chiediamo, prima di tutto, di avere un sistema a casa nostra che aiuti queste aziende a continuare a crescere a livello internazionale. Il nostro settore, in particolare le aziende italiane, fanno quasi il 50% dell’investimento in innovazione in Italia”. Così Alessandro Chiesi, presidente Chiesi Farmaceutici Spa, nel suo intervento questa mattina a Milano all’evento per la pubblicazione del rapporto di Fondazione Edison sulle Fab 13, le multinazionali del Made in Italy di Farmindustria.

“Quello di cui noi abbiamo bisogno è stabilità – sottolinea Chiesi – Il sistema competitivo internazionale è fortissimo. Gli Stati Uniti hanno sempre rappresentato e rappresentano il primo motore dell’innovazione nel settore della sanità, ma oggi l’Europa continua a perdere colpi e la Cina invece avanza e ci incalza. Dall’Italia, queste aziende hanno saputo imporsi a livello globale”. Per mantenere qui ‘il cuore e la mente’ delle “nostre attività, continuiamo ad investire a livello di ricerca e sviluppo e per poterlo fare davvero bisogna avere consapevolezza e lavorare come sistema”.

A proposito dei dazi dagli Stati Uniti, “è evidente che un’azienda americana, che ha investito in Italia, fa molto prima a riposizionarsi e a tornare indietro. E’ importantissimo creare le condizioni, non i soldi, ma le condizioni – rimarca – a livello italiano ed europeo perché si possa continuare a funzionare e le aziende italiane possano investire in Italia. Ma è già in arrivo la nuova normativa farmaceutica europea, che ci porta indietro. Gli altri sistemi, gli americani, i cinesi, stanno allungando la protezione brevettuale proprio per favorire l’innovazione, attrarre gli investimenti, in Europa si fa il contrario. E’ solo un esempio, ma c’è veramente bisogno di coerenza e una strategia che sia molto più concreta”, conclude.