Fair Play Menarini, al via edizione 2024 del premio internazionale  

14 Maggio 2024

Firenze, 14 mag. (Adnkronos Salute) – Fervono i preparativi per il prossimo Premio internazionale Fair Play Menarini, la manifestazione che ogni anno celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto. Firenze e Fiesole riaprono le porte alla kermesse dedicata ai valori sani dello sport, che dal 1997 ha premiato oltre 400 leggende del calibro di Javier Zanetti, Federica Pellegrini, Gabriel Batistuta e Tommie Smith.

La prima novità di questa edizione è la partnership con Sky Tg24 che seguirà le giornate del Premio. A partire dall’appuntamento di mercoledì 3 luglio con la tradizionale cena di gala, che darà il benvenuto ai futuri premiati nella suggestiva location di Piazzale Michelangelo, a Firenze. Giovedì 4 luglio i riflettori saranno puntati sul Teatro romano di Fiesole per la cerimonia di premiazione, trasmessa su Sportitalia, che consacrerà i vincitori di quest’edizione come ambasciatori del Fair Play Menarini: testimoni di correttezza, solidarietà e di tutti i principi essenziali che fanno di un atleta un mito immortale.

Come lo scorso anno, la manifestazione sarà preceduta da due tappe fondamentali. I nomi dei vincitori 2024 saranno svelati mercoledì 5 giugno durante la conferenza stampa di presentazione, in programma a Roma presso il Salone d’Onore del Coni. In quest’occasione sarà consegnato anche il Premio Fair Play Menarini Giovani, che esalta i più bei gesti di ‘gioco corretto’ compiuti dalle nuove generazioni.

Lunedì 17 giugno verrà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, riconoscimento istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il Coni Toscana, nel corso della conferenza stampa di Firenze.

“Siamo entusiasti di annunciare una nuova edizione ricca di sorprese che non vediamo l’ora di svelare – dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Anche quest’anno, ci auguriamo che le storie e i valori dei nuovi premiati siano d’ispirazione soprattutto per i più giovani”.