Fara (Eurispes): “Tema salute da affrontare in maniera olistica”

17 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) – “Dobbiamo abituarci ad affrontare il tema della salute in maniera olistica. Questo significa che si deve affrontare un tema complesso che chiama in causa le istituzioni, l’organizzazione sanitaria e i cittadini. Ciascuno deve fare la propria parte. Dobbiamo uscire dall’idea del tema salute come un tema specialistico da affidare esclusivamente agli specialisti, cioè ai medici o ai sanitari”. Lo afferma Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, in occasione della presentazione del terzo Rapporto sulla Salute e il Sistema sanitario, realizzato dall’Osservatorio Salute, Legalità e Previdenza di Fondazione Enpam ed Eurispes, nato nel 2017 con l’obiettivo di monitorare e studiare le principali tematiche legate al sistema sanitario, previdenziale e alla legalità.

“L’Osservatorio ha un piano di lavoro abbastanza denso e nutrito. Noi continueremo – conclude – partendo da questo terzo rapporto che mi sembra decisivo anche in termini metodologici, ad affrontare tutti i temi e tutti i problemi che il tema salute propone ed impone”.