Farmaceutica: Farmindustria, ‘Governo promosso ma in autunno sbloccare riforme’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) – “Con il Governo c’è un dialogo positivo e costruttivo che vogliamo rendere ancora più produttivo in vista dell’autunno, lavorando sull’attrattività e sicurezza del Paese e assicurando lo sblocco delle riforme: dal superamento del payback (1,3 mld che le aziende pagano ogni anno) all’avvio della nuova Aifa, fino alle filiere delocalizzate e ai troppi tagli sui prezzi dei farmaci rimborsabili”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, che fa il punto sulle prospettive del settore per l’autunno.

Sul fronte della tutela della proprietà intellettuale, “il Governo fa bene a difendere alcune posizioni in Italia e in Europa – evidenzia Cattani – sta alzando la testa nel panorama internazionale nel difendere l’eccellenza italiana nella produzione e nell’export. L’obiettivo comune è rendere l’Italia più sicura”. Il presidente di Farmindustra fa riferimento all’ipotesi avanzata dalla Commissione europea di riforma della legislazione europea sui farmaci che, secondo l’associazione di categoria, “indebolisce la proprietà intellettuale e quindi la competitività e la qualità delle cure, con rischi anche per la salute dei cittadini”.