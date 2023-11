Farmaceutica, Kirsten (Merck): “I giovani prediligono aziende con valori forti”

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) – “Nella scelta del luogo in cui lavorare, i giovani prediligono le realtà sostenute da valori forti, ai quali sono fedeli. Un dato molto importante per Merck, perché da 3 secoli e mezzo siamo un’azienda guidata dai nostri valori. Credo che le nuove generazioni possano aiutarci a prosperare sotto questo punto di vista”. Lo ha detto Jan Kirsten, Amministratore delegato della divisione Healthcare di Merck Italia, a margine dell’evento ‘Mind the gap – Azienda Z – Istruzioni per l’uso’, organizzato a Milano da ScuolaZoo, in collaborazione con Merck Italia, Merz Aesthetics e B. Braun. (VIDEO)

“Crediamo che il tema dell’inclusione positiva sia essenziale per questa generazione – aggiunge Kirsten – e sono molto felice di constatarlo. Parliamo di inclusione in tutte le sfumature e di luoghi di lavoro in cui tutti sono accettati e possono crescere”. L’impegno di Merck per meglio comprendere le esigenze e i valori dei giovani si è manifestato anche con la seconda edizione della survey “Salute emotiva della Generazione Z e dei Millenials: cosa muove i giovani europei?”, presentata a giugno 2023 e realizzata con il supporto tecnico di GAD3. L’indagine – che ha coinvolto 7.500 giovani tra i 19 e i 36 anni (di cui oltre 600 Italiani), di 12 Paesi europei – evidenzia che per Gen Z e Millennials del nostro Paese, gli aspetti più rilevanti riguardano la salute fisica (93% degli intervistati), quella emotiva e le relazioni personali (92%), l’impegno verso la sostenibilità (87%), il successo professionale (85%) e l’equità di genere (84%).

“Condurre indagini sulle generazioni più giovani – osserva Kirsten – è per noi un’opportunità per conoscerle meglio. Penso si tratti di generazioni molto diverse dalle precedenti e per questo dobbiamo capire i loro bisogni, ciò in cui credono e i valori che le guidano. Solo se le comprendiamo meglio possiamo davvero creare insieme un futuro sostenibile. Oltre a comprenderle – conclude – dobbiamo anche trovare un modo per dialogare con loro. Credo che questo sia il motivo per cui abbiamo condotto e continueremo a condurre molte ricerche sul tema”.

“Da oltre quindici anni, il tema dell’uguaglianza di genere è per Merck particolarmente importante. Siamo diventati la prima azienda tedesca del settore ad avere un Amministratore delegato donna e da molti anni abbiamo una policy di parità retributiva”. Continua Kirsten

“E’ importante continuare su questa strada – aggiunge Kirsten – ed è altrettanto cruciale lavorare sul tema dell’inclusione che non riguarda solo il genere ma anche la religione, la nazionalità, la disabilità e altri aspetti della persona. Tutto questo è essenziale per la crescita di un’azienda e per il suo adeguamento all’ambiente circostante. Il nostro programma di inclusione e diversità propone molte opportunità e iniziative e anche la nostra leadership è impegnata a promuovere questi temi”.

Sull’importanza che le aziende rispettino i loro stessi valori, come quelli sociali e ambientali, espressa dal 92% dei giovani dai 13 ai 24 anni intervistati nella survey, Kirsten ribadisce che “l’attenzione ai valori per noi è essenziale. Siamo un’azienda che esiste da 350 anni e penso che il motivo per cui abbiamo avuto successo consista nel fatto che i valori in cui crediamo siano il fondamento di tutto ciò che facciamo. Non miriamo ad affermazioni di breve termine – chiarisce l’Ad – ma vogliamo seguire i nostri valori e contribuire al progresso della scienza umana in tutto il mondo. Supportiamo, poi, i nostri dipendenti, che dedicano il loro tempo al volontariato, aderendo a programmi sia interni, che esterni all’azienda. Particolarmente importante, anche la nostra strategia ambientale – conclude Kirsten – che mira alla neutralità carbonica e, più in generale, il nostro impegno a essere sostenibili e a proteggere il futuro del pianeta. Infine, con il progetto Stem sosteniamo e supportiamo giovani scienziati per far progredire la scienza, per un ambiente e un futuro migliore per tutti noi. Penso che un’azienda guidata da questi valori possa fare davvero la differenza”.