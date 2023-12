Farmaceutica, l’esperto: ‘investire in sostenibilità per essere competitivi’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) – “Il costo della sostenibilità al giorno d’oggi è considerato un investimento, poiché è il principale driver di sviluppo in tutto il mondo. Gli investimenti che un’azienda come Merck sta facendo a livello globale sono una garanzia per lo sviluppo futuro dell’azienda: chi rimane indietro avrà problemi a livello competitivo”. Così il Direttore generale della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, Raimondo Orsini, a margine della conferenza stampa ‘Il valore della differenza’, organizzata ieri a Roma da Merck Italia.

“Eventi sul clima – osserva Orsini – ci stanno dimostrando che più dei Governi sono le imprese e i cittadini a poter fare dei salti importanti. Qui oggi stiamo vedendo come il settore dell’healthcare possa migliorare la sua performance. Non tutti sanno che il settore della salute ha un impatto di quasi il 5% sulle emissioni globali e c’è bisogno di un netto miglioramento. Merck lo sta dimostrando a livello globale e locale”