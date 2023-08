Farmaci: nel 2022 italiani hanno speso 6,5 mld di tasca propria (+7%)

Agosto 7, 2023

Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) – Nel 2022 è aumentata la spesa, di tasca propria, degli italiani per i farmaci. Nel 2022 la spesa per farmaci di classe C a carico del cittadino ha raggiunto 6,5 miliardi di euro circa, con un incremento del 6,9% rispetto al 2021; di questi, il 54% (3,5 miliardi), è relativo a farmaci con ricetta e il 46% (2,99 miliardi) a farmaci di automedicazione (Sop e Otc), comprensivi di quelli erogati negli esercizi commerciali. E’ quanto emerge dal Rapporto nazionale 2022 ‘L’uso dei farmaci in Italia’, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato online.