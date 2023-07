Fedriga, ‘rendere attrattivo Ssn anche riorganizzandolo’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) – “Dobbiamo rendere attrattivo il servizio sanitario pubblico e c’è una questione salariale, dobbiamo rinnovare il nuovo contratto dei medici e c’è una discussione. Ma dobbiamo anche darci una nuova organizzazione della sanità pubblica perché anche questo è un fattore incentivante o disincentivante per il personale sanitario. Dobbiamo collaborare con il privato convenzionato, sapendo però che il pubblico deve controllare”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, nel suo videointervento all’evento promosso dalla Cisl a Roma sul rilancio della sanità pubblica.

“Convegni come questo sono fondamentali – ha sottolineato – perché il futuro del sistema sanitario nazionale passa sì attraverso le Regioni, ma anche dal protagonismo dei diversi attori. Abbiamo di fronte delle complessità che non si risolvono in un giorno – ha precisato Fedriga – quindi dire ai cittadini che ci sono soluzioni semplici ai problemi, quando abbiamo di fronte complicazioni ventennali, vuol dire non raccontare la verità, perché la strada giusta passa per un percorso lungo”.