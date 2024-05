Festa mamma, tornano Cuori biscotto Telethon per ricerca su malattie rare

3 Maggio 2024

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) – Un cuore di biscotto speciale per festeggiare le mamme d’Italia. Il 4 e 5 maggio torna nelle piazze della Penisola l’iniziativa di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Seimila volontari scenderanno in campo per la campagna ‘Io per lei’ organizzata in prossimità della festa del 12 maggio, un invito a sostenere “la grande catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara” scegliendo, con i Cuori di biscotto che quest’anno celebrano 10 anni, di compiere “un gesto d’amore” per la ricerca.

In tutta Italia ci saranno oltre 2mila punti di raccolta con i volontari di Fondazione Telethon e Uildm – Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, di Avis, Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o Relazionale), Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia), Azione cattolica. Qui e nelle edicole di Si.Na.Gi aderenti si distribuiranno i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro.

“La determinazione e la dedizione con le quali le mamme dei bambini con malattie genetiche rare si prendono cura dei propri figli e l’impegno quotidiano per rendere loro la vita meno difficile sono per noi una fonte d’ispirazione e lo stimolo a lavorare sempre per trovare una cura per queste patologie – commenta Francesca Pasinelli, Consigliere delegato di Fondazione Telethon – La ricerca è il mezzo scelto da Fondazione Telethon per trovare soluzioni efficaci per questi bambini, affinché nessuno di loro sia lasciato indietro, e per dare una speranza concreta alle loro mamme”.

Si rinnova anche l’appuntamento con la settimana di sensibilizzazione della Fondazione sulle reti Rai dal 29 aprile al 5 maggio 202 (con il supporto di Rai per la Sostenibilità-Esg), per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e dare risposte a chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara.

La campagna ‘Io per lei’, si legge in una nota, ha il sostegno di Bnl Bnp Paribas, partner storico al fianco di Fondazione Telethon. Oltre 336 milioni di euro sono stati raccolti in 33 anni a sostegno della ricerca scientifica. E anche quest’anno sarà possibile per i clienti Bnl donare attraverso i 1.397 sportelli Atm e 585 agenzie su tutto il territorio, e sull’App Bnl in modo semplice e sicuro. Dhl è invece vettore ufficiale della campagna di piazza. I Cuori di biscotto, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona nata nei primi dell’Ottocento, sono dunque i protagonisti della campagna di piazza di primavera della Fondazione. Sono biscotti a forma di cuore, disponibili in 3 varianti: pasta frolla al burro, cacao con gocce di cioccolato, arance di Sicilia con gocce di cioccolato. Quest’ultimo gusto è in edizione speciale creato in occasione dei 10 anni del prodotto solidale Telethon di primavera.

Per questa edizione di ‘Io per lei’, le scatole di latta sono state prodotte in 3 differenti colori metallizzati che identificano il gusto del biscotto: dorato, blu e rosa. Le scatole hanno una nuova grafica composta al centro da un mandala, simbolo della ruota della vita che, proprio per la sua forma circolare, rappresenta la piazza, luogo di incontro per eccellenza dell’umanità. In ogni scatola in latta, inserita in una shopper coordinata, ci sono 3 vaschette confezionate separatamente che contengono 6 biscotti per un totale di 18 e un peso complessivo di 300g. All’interno una cartolina, con un colorato segnalibro da staccare e conservare, che racconta una storia: inquadrando il QR code sarà possibile scoprirla. Sul sito telethon.it è possibile trovare il punto di raccolta più vicino o richiedere i Cuori di biscotto nella sezione dello shop solidale.