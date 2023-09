Fnomceo, ‘bene Meloni su liste attesa, Ssn torna priorità Governo’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – “Mettere la sanità tra le priorità di una Manovra economica per preservarla e rafforzarla, è un cambio di passo importante. Significa che il presidente Meloni e il Governo da lei guidato hanno a cuore il Servizio sanitario nazionale e vogliono garantire a tutti i cittadini una sanità pubblica efficace ed efficiente, secondo i principi costituzionali. È una decisione che segna un’inversione di rotta e frena la deriva verso il privato, che deve integrare e sostenere il servizio pubblico, non sostituirlo”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, commentando le parole della premier durante la trasmissione ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro.

“Ha ragione il ministro della Salute Orazio Schillaci – continua Anelli in una nota – quando afferma che il vero nodo sta nella perdita di attrattività del nostro Servizio sanitario nazionale nei confronti dei medici e dei professionisti. Puntare sui medici è dunque la risposta per rendere i sistemi più efficienti e per abbattere le liste di attesa. E vuol dire non solo investire sui professionisti ma anche attribuire loro un nuovo e più ‘pesante’ ruolo nella governance dei sistemi sanitari. Ringraziamo quindi il presidente Giorgia Meloni per la sensibilità e la fermezza – conclude – e incoraggiamo il Governo in questa svolta che, mirando all’abbattimento delle liste d’attesa, punta sui professionisti”.

“Il Ssn, infatti, oltre ad assolvere la sua funzione primaria di prevenzione e cura, è di fatto un motore dell’economia nazionale. La domanda di beni e servizi attivata dalla spesa sanitaria si irradia nel resto del settore economico, amplificando il valore di produzione delle imprese, con benefici significativi sull’occupazione, sul valore aggiunto e sul Pil nazionale”.

E per quantificare il valore anche economico del nostro Ssn – informa la nota – in occasione dei 45 anni dalla sua istituzione, la Fnomceo organizza, il 23 e 24 ottobre a Roma, un convegno ad hoc. “Sarà una grande festa – spiega ancora Anelli – ma sarà anche l’occasione di valutare lo stato di salute del nostro Ssn, metterne in luce criticità e punti di forza, misurarne il valore economico e sociale e stimare la percezione che ne hanno gli italiani”.

Su quest’ultimo obiettivo si focalizzerà un’indagine demoscopica condotta dall’Istituto Piepoli su cittadini e medici. A misurare gli effetti economici degli investimenti in sanità sarà invece il Censis, che presenterà i risultati del Rapporto “Il valore economico e sociale del Servizio sanitario nazionale – Una Piattaforma fondamentale per il Paese”, che ha studiato gli impatti economici e occupazionali – diretti, indiretti e indotti – della spesa sanitaria pubblica. L’appuntamento, il 23 e 24 ottobre, è a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, per celebrare “I 45 anni del Servizio Sanitario Nazionale, un’eccellenza italiana”.