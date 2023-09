Fnomceo, ‘operazione Nas su liste attesa svela problema strutturale Ssn’

Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) – “C’è situazione di affanno nelle liste d’attesa e, come evidenziato dal lavoro svolto dal Nas dei Carabinieri, è dovuto anche a carenze funzionali e organizzative, poco personale medico e tecnico. E poi il fatto che vengono chiuse le liste, cosa che non si può fare. C’è quindi un grosso problema strutturale del Servizio sanitario nazionale, che può essere risolto solo con un certo tipo di interventi. Il Fondo per le assunzioni del personale dipendente è bloccato al 2004. Insomma, se non hai i medici e i tecnici è anche difficile dare risposte in termini di prestazioni, al di là degli aspetti penali di alcune situazioni riscontrare dal Nas”. Così all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, commenta l’operazione del Nas dei Carabinieri, tra luglio e agosto, che ha verificato 3.884 liste attesa, trovando 195 agende con le prenotazioni ‘bloccate’.