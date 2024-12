Focus sulla dieta fito-chetogenica per la sindrome dell’ovaio policistico

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Dopo il grande successo delle prime 3 edizioni, ospitate in sedi prestigiose come l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la Pontificia Accademia delle Scienze in Vaticano e i Cavalieri di Malta a Roma, Gianluca Mech, guru di Tisanoreica, prosegue il suo impegno nella promozione della salute e della prevenzione con l’appuntamento ‘Alimentazione corretta e salute: un approccio globale alla prevenzione delle malattie metaboliche’, tenutosi giovedì 12 dicembre presso il Consiglio regionale del Lazio. L’evento, organizzato dall’Associazione Lateranensis Aps e dalla Gianluca Mech Spa e moderato dalla giornalista Carmela De Rose, è stato promosso dal consigliere regionale del Lazio Maria Chiara Iannarelli e si è focalizzato sull’importanza di una corretta alimentazione nella prevenzione e gestione delle malattie metaboliche, con un focus specifico sulla sindrome dell’ovaio policistico (Pcos) e la menopausa.

Tra i relatori – riporta una nota – Antonio Paoli, professore ordinario di Scienze dell’esercizio fisico all’Università di Padova e responsabile scientifico del convegno, ha illustrato i risultati della dieta fito-chetogenica, evidenziandone i benefici concreti per patologie come diabete di tipo 2, sindrome metabolica e Pcos, rispetto alle diete tradizionali. Marco De Vincentiis, professore ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università La Sapienza di Roma, ha evidenziato come gli ultimi studi indichino una connessione tra la sindrome metabolica e gli acufeni, mentre Violante Di Donato, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università La Sapienza di Roma, ha approfondito il legame tra obesità e Pcos, proponendo la dieta fito-chetogenica come opzione terapeutica per le donne affette.

L’intervento di Mech, imprenditore e divulgatore scientifico, ha posto l’attenzione sulle caratteristiche innovative dei nuovi prodotti alimentari a basso carico glicemico, evidenziandone il ruolo fondamentale nel promuovere una chetosi sana. Fra gli altri contributi di rilievo – prosegue la nota – quelli di Lorenzo Pompei, esperto assicurativo, che ha analizzato l’incidenza delle patologie legate all’insulino-resistenza sui costi assicurativi, e Carlo Novi, direttore vendite globali di FedEx Europa, che ha esaminato le soluzioni logistiche per la distribuzione dei prodotti per la salute metabolica. Un ulteriore arricchimento del convegno è stato portato da Maria Rosaria Sammarco, specialista in oftalmologia presso l’Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che ha evidenziato l’importanza degli screening per la prevenzione della retinopatia.

Un momento di inclusione sociale e culturale ha ulteriormente arricchito il convegno – si legge ancora nella nota – con la partecipazione della Cooperativa sociale H-Anno zero di Roma, un ente del Terzo settore che da oltre 40 anni si occupa di servizi di assistenza per persone con disabilità e di progetti di inclusione attraverso l’arte. Giuseppe Salis e Andrea Curatolo, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore del progetto musicale ‘Scooppiati Diversamente Band’, erano presenti con alcuni dei ragazzi del laboratorio di musica, una band che unisce ragazzi con disabilità a musicisti professionisti. Questa rappresentanza ha dato ulteriore significato all’incontro, sottolineando come l’inclusione sociale, unita alla musica, possa rappresentare un potente strumento per migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere psicofisico.

A conclusione dell’incontro i partecipanti hanno assistito al Concerto di Natale a cura di Giovanna Cirelli dell’Associazione Lateranensis Aps, che ha visto protagonisti il coro Centonote, diretto dal Maestro Rino Andolfi, il soprano Monica Cucca, il tenore Delfo Paone e il pianista Tei Kim.

L’evento – conclude la nota – ha ribadito l’importanza della prevenzione attraverso stili di vita sani e consapevoli, mostrando come alimentazione, cultura e musica possano essere strumenti complementari per migliorare la qualità della vita e affrontare le sfide della salute metabolica.